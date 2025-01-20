Трамп пообещал создать сильнейшую армию в мире

Новый президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной пообещал создать «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», следует из трансляции мероприятия.

Он подчеркнул, что новая администрация сосредоточит усилия на укреплении военной мощи США, чтобы гарантировать безопасность и лидерство страны на международной арене.

Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе

Трамп отметил, что модернизация армии станет важным приоритетом его правительства, и что это позволит США поддерживать стратегическое превосходство в глобальной политике и безопасности.

Эта инаугурация стала 60-й в истории страны. Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков, став первым американским политиком со времен XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва в один срок, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИнаугурацияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры