Трамп пообещал создать сильнейшую армию в мире
Новый президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной пообещал создать «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», следует из трансляции мероприятия.
Он подчеркнул, что новая администрация сосредоточит усилия на укреплении военной мощи США, чтобы гарантировать безопасность и лидерство страны на международной арене.
Трамп отметил, что модернизация армии станет важным приоритетом его правительства, и что это позволит США поддерживать стратегическое превосходство в глобальной политике и безопасности.
Эта инаугурация стала 60-й в истории страны. Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков, став первым американским политиком со времен XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва в один срок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru