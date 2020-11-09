Минздрав Украины отменил плановые операции и госпитализации из-за COVID-19

По данным СП, во время двух совещаний в ведомстве было принято решение отложить несрочные операции, осмотры и стационарное лечение до стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Как передает издание, украинские больницы не справляются с потоком пациентов с COVID-19.

В стране зафиксировано около 470 тысяч случаев заболевания, из них выздоровело 209 тысяч человек, летальным исходом завершилось 8 565 случаев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что заразился коронавирусом.



