Минздрав Украины отменил плановые операции и госпитализации из-за COVID-19
Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил об отмене плановых госпитализаций и операций из-за большого наплыва пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Свободная пресса со ссылкой на брифинг Минздрава Украины.
По данным СП, во время двух совещаний в ведомстве было принято решение отложить несрочные операции, осмотры и стационарное лечение до стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Как передает издание, украинские больницы не справляются с потоком пациентов с COVID-19.
В стране зафиксировано около 470 тысяч случаев заболевания, из них выздоровело 209 тысяч человек, летальным исходом завершилось 8 565 случаев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что заразился коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru