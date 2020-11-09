Зеленский подхватил коронавирус и самоизолировался

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что заразился коронавирусом. Глава государства объявил через соцсети, что сдал положительный теста на COVID-19.

Зеленский заметил, что заразился, несмотря на соблюдение всех карантинных мер и ограничений. Правда, по словам украинского лидера, особых проблем с самочувствием он не ощущает, по крайней мере, на данный момент.

Президент рассказал, что температура у него повысилась до 37,5 градусов, что не доставляет ему дискомфорта. Владимир Зеленский самоизолировался и пообещал продолжать исполнять свои президентские обязанности.

