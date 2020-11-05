«Словоизвержение Кравчука». В ЛНР оценили план демилитаризации Донбасса
Советник главы ЛНР рассказал в эфире НСН, как в Луганске отреагировали план Киева по демилитаризации Донбасса.
Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, в которую входят ОБСЕ, Россия и Украина, заявил представитель украинской делегации Леонид Кравчук. По его словам, план предусматривает полную демилитаризацию Донбасса для прекращения войны и проведения на его территории выборов. Он пообещал представить план в ОБСЕ 5 ноября. Согласно плану, Украина возьмет под контроль границу и обеспечит безопасность в ДНР и ЛНР для проведения местных выборов не позднее 31 марта 2021 года.
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал в эфире НСН, почему не стоит всерьез воспринимать слова Кравчука о демилитаризации Донбасса.
«Вчера Украина должна была представить свой проект дорожной карты, в котором должна быть официально изложена ее позиция в ответ на точку зрения ДНР и ЛНР. На сегодняшний день есть некое высказывание или даже словоизвержение Кравчука, а документа нет. Кравчук часто говорит о субъективности своих слов, что это личное мнение, «навеянное друзьями», поэтому его слова комментировать нет смысла. Когда будет документ, тогда и будет оценка официальной позиции украинской стороны», - отметил он.
Мирошник также оценил, как проходят переговоры и возможна ли вообще договоренность Киева с непризнанными республиками о демилитаризации.
«Во-первых, мы требуем от украинских политиков в рамках контактной группы изъясняться языком Минских соглашений, в которых нет терминологии Кравчука, к примеру, «оккупированные территории». Необходимость дорожной карты была вызвана тем, что парламент Украины принятием постановления о выборах нарушил обязательства в рамках Минских соглашений. Сегодня лишь стоит вопрос: вернется Киев в формат Минских соглашений или нет», - подчеркнул советник главы ЛНР.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что не верит в реинтеграцию Донбасса на Украину при президенте Владимире Зеленском, так как у него нет желания входить в конфликт с радикалами и нести риски.
Между тем, в октябре Зеленский заявил, что готов уйти со своего поста, если не сможет добиться мира в Донбассе.
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