«Словоизвержение Кравчука». В ЛНР оценили план демилитаризации Донбасса

Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, в которую входят ОБСЕ, Россия и Украина, заявил представитель украинской делегации Леонид Кравчук. По его словам, план предусматривает полную демилитаризацию Донбасса для прекращения войны и проведения на его территории выборов. Он пообещал представить план в ОБСЕ 5 ноября. Согласно плану, Украина возьмет под контроль границу и обеспечит безопасность в ДНР и ЛНР для проведения местных выборов не позднее 31 марта 2021 года.

Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал в эфире НСН, почему не стоит всерьез воспринимать слова Кравчука о демилитаризации Донбасса.

«Вчера Украина должна была представить свой проект дорожной карты, в котором должна быть официально изложена ее позиция в ответ на точку зрения ДНР и ЛНР. На сегодняшний день есть некое высказывание или даже словоизвержение Кравчука, а документа нет. Кравчук часто говорит о субъективности своих слов, что это личное мнение, «навеянное друзьями», поэтому его слова комментировать нет смысла. Когда будет документ, тогда и будет оценка официальной позиции украинской стороны», - отметил он.