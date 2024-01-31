Минздрав Палестины: Число погибших при ударах Израиля в Газе достигло 26 900

Отмечается, что 65 949 человек получили ранения. Дополнительных данных не приводится.

Ранее, 29 января, минздрав палестинского анклава сообщил, что по меньшей мере 215 человек погибли, 300 пострадали после бомбардировок и обстрелов израильскими военными различных районов сектора Газа за последние сутки.

Во вторник, 30 января, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило предложение по перемирию в секторе Газа, и в ближайшее время даст ответ, передает «Радиоточка НСН».

