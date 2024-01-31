Минздрав Палестины: Число погибших при ударах Израиля в Газе достигло 26 900

Число жителей сектора Газа, погибших в результате ударов израильской армии, увеличилось до 26 900. Об этом сообщило отделение минздрава Палестины в анклаве.

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Отмечается, что 65 949 человек получили ранения. Дополнительных данных не приводится.

Ранее, 29 января, минздрав палестинского анклава сообщил, что по меньшей мере 215 человек погибли, 300 пострадали после бомбардировок и обстрелов израильскими военными различных районов сектора Газа за последние сутки.

Во вторник, 30 января, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило предложение по перемирию в секторе Газа, и в ближайшее время даст ответ, передает «Радиоточка НСН».

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