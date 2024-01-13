Оператор: Сектор Газа остался полностью без связи

«Мы с сожалением сообщаем, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа были отключены из-за продолжающейся агрессии», — указано в сообщении организации в соцсети X.

По данным оператора, полностью заблокированы стационарная, сотовая связь и доступ в интернет.

Между тем в секторе Газа частично возобновил работу больничный комплекс «Аш-Шифа», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

