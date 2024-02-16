Минздрав Газы: Число погибших в анклаве увеличилось до 28 775

Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов увеличилось до 28 775 человек. Об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что 68 552 человека пострадали с 7 октября 2023 года. Согласно данным ведомства, за последние 24 часа жертвами эскалации в Газе стали 112 человек, еще 157 были ранены. Дополнительных данных не приводится.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что три россиянина остаются в числе заложников в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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