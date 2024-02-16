Богданов: В числе заложников ХАМАС остаются трое россиян
Три россиянина остаются в числе заложников в секторе Газа, Москва продолжает контакты со всеми сторонами по вопросу освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.
Как отметил дипломат, российская сторона недавно провела разговор с заместителем председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, с коллегами из Израиля.
«В наших списках, которые мы передали израильтянам и хамасовцам, трое российских граждан, но есть родственники, есть родные, близкие и люди, которые преклонного возраста, пережили Холокост, и мы пытаемся помочь всем», — заявил Богданов.
Также дипломат сообщил, что к России прямо обратились «целый ряд» стран и их руководителей с просьбой использовали уникальные возможности Москвы для освобождения их граждан.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что только военное давление на ХАМАС приведет к освобождению всех заложников, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru