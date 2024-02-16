Богданов: В числе заложников ХАМАС остаются трое россиян

Как отметил дипломат, российская сторона недавно провела разговор с заместителем председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком, с коллегами из Израиля.

«В наших списках, которые мы передали израильтянам и хамасовцам, трое российских граждан, но есть родственники, есть родные, близкие и люди, которые преклонного возраста, пережили Холокост, и мы пытаемся помочь всем», — заявил Богданов.

Также дипломат сообщил, что к России прямо обратились «целый ряд» стран и их руководителей с просьбой использовали уникальные возможности Москвы для освобождения их граждан.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что только военное давление на ХАМАС приведет к освобождению всех заложников, пишет RT.

