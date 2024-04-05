Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 33 091
Число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа с 7 октября достигло 33 091. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.
Согласно данным, всего пострадали 75 750 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Газы погибли 54 мирных жителя.
Ранее сообщалось, что резолюция, призывающая привлечь к ответственности Израиль за возможные военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа, была принята Советом ООН по правам человека 5 апреля. Принятие резолюции поддержали 28 стран, против выступили шесть государств, 13 стран воздержались, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru