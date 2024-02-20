Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 29 195 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.

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Согласно данным, с 7 октября прошлого года пострадали 69 170 человек. По информации ведомства, жертвами бомбардировок и обстрелов армией Израиля различных районов сектора только за прошедшие сутки стали 103 человека, 142 были ранены.

Ранее в МИД РФ сообщили, что трое россиян все еще остаются в качестве заложников у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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