Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек
20 февраля 202413:55
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 29 195 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.
Согласно данным, с 7 октября прошлого года пострадали 69 170 человек. По информации ведомства, жертвами бомбардировок и обстрелов армией Израиля различных районов сектора только за прошедшие сутки стали 103 человека, 142 были ранены.
Ранее в МИД РФ сообщили, что трое россиян все еще остаются в качестве заложников у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru