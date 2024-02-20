Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек

Согласно данным, с 7 октября прошлого года пострадали 69 170 человек. По информации ведомства, жертвами бомбардировок и обстрелов армией Израиля различных районов сектора только за прошедшие сутки стали 103 человека, 142 были ранены.

Ранее в МИД РФ сообщили, что трое россиян все еще остаются в качестве заложников у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

