МИД РФ: Трое россиян всё еще остаются в качестве заложников в секторе Газа

По его словам, Москва взаимодействует со всеми сторонами по освобождению всех удерживаемых.

«В наших списках, которые мы передали израильтянам и хамасовцам, трое российских граждан, но есть родственники, есть родные, близкие и люди, которые преклонного возраста, пережили Холокост, и мы пытаемся помочь всем», - подчеркнул дипломат.

Богданов отметил, что к России обратились руководители целого ряда стран, чтобы она использовала свои уникальные возможности для освобождения заложников в Газе.

Ранее стало известно, что директор «Моссада» прибудет в Египет для переговоров по заложникам ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

