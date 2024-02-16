МИД РФ: Трое россиян всё еще остаются в качестве заложников в секторе Газа
Трое россиян всё еще остаются в качестве заложников у радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.
По его словам, Москва взаимодействует со всеми сторонами по освобождению всех удерживаемых.
«В наших списках, которые мы передали израильтянам и хамасовцам, трое российских граждан, но есть родственники, есть родные, близкие и люди, которые преклонного возраста, пережили Холокост, и мы пытаемся помочь всем», - подчеркнул дипломат.
Богданов отметил, что к России обратились руководители целого ряда стран, чтобы она использовала свои уникальные возможности для освобождения заложников в Газе.
Ранее стало известно, что директор «Моссада» прибудет в Египет для переговоров по заложникам ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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