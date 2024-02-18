Российские врачи вернулись в Москву из сектора Газа
Пять российских врачей и девять их родственников вернулись в Москву из сектора Газа, написала в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналист отметила, что врачи и их родственники входили в списки на эвакуацию. Однако в январе им отказали в выезде из анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Решить вопрос удалось через арабский канал RT.
«Группа из пяти врачей и девяти родственников, в том числе детей от двух до 16 лет, прилетела из Каира в Москву», - сообщила Симоньян.
В московском аэропорту Домодедово 18 января приземлился самолет Ил-76, на борту которого находились эвакуированные из Газы 35 человек, в том числе 25 детей, напоминает «Радиоточка НСН».
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