Российские врачи вернулись в Москву из сектора Газа

Журналист отметила, что врачи и их родственники входили в списки на эвакуацию. Однако в январе им отказали в выезде из анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Решить вопрос удалось через арабский канал RT.

«Группа из пяти врачей и девяти родственников, в том числе детей от двух до 16 лет, прилетела из Каира в Москву», - сообщила Симоньян.

В московском аэропорту Домодедово 18 января приземлился самолет Ил-76, на борту которого находились эвакуированные из Газы 35 человек, в том числе 25 детей, напоминает «Радиоточка НСН».

