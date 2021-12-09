Минздрав Австрии назвал размер штрафа за отказ от вакцинации

Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса, которая стартует в стране 1 февраля 2022 года, граждан будут штрафовать на сумму 3,6 тысячи евро, сообщает РИА Новости.

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По его словам, после вступления закона в силу дни вакцинации будут определяться каждый квартал. Если гражданин, попадающий под действие документа, не сделает прививку или не предоставит справку о медотводе, то в отношении него будет возбуждаться дело, при этом замена штрафа на лишение свободы исключается.

Мюкштайн добавил, что под обязательную вакцинацию не попадают дети младше 14 лет, переболевшие COVID-19 не более шести месяцев назад и имеющие медотвод (при предоставлении соответствующих справок), а также беременные женщины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не будут вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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