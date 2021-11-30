В Греции будут штрафовать непривившихся людей старше 60 лет
В Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, ежемесячный штраф за отказ от которой составит € 100. Об этом в ходе заседания Совета министров рассказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
По его словам, данная мера позволит «спасти человеческие жизни». Полученные средства будут направлены в фонд, финансирующий греческие больницы.
Он отметил, что в преддверии Рождественских праздников всем пожилым гражданам будут выданы бесплатные тесты самотестирования. По его словам, данная мера будет направлена на выявление возможных бессимптомных заболевших.
Мицотакис считает, что в период праздников вероятно увеличение случаев распространения коронавируса, поэтому лучше провести всеобщую вакцинацию и соблюдать все меры профилактики, а не вводить карантин.
Он рассказал, что 3 из 4 греков в возрасте старше 12 лет уже сделали вакцинацию. При этом из 580 тысяч невакцинировавшихся граждан старше 60 лет, только 60 тысяч сделали прививку в ноябре.
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