В Греции будут штрафовать непривившихся людей старше 60 лет

В Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, ежемесячный штраф за отказ от которой составит € 100. Об этом в ходе заседания Совета министров рассказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, данная мера позволит «спасти человеческие жизни». Полученные средства будут направлены в фонд, финансирующий греческие больницы.

Он отметил, что в преддверии Рождественских праздников всем пожилым гражданам будут выданы бесплатные тесты самотестирования. По его словам, данная мера будет направлена на выявление возможных бессимптомных заболевших.