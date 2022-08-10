СМИ: ФБР намеренно обыскало имение Трампа без хозяина

В это время бывший президент находился в Нью-Йорке. Протокол таких мероприятий предусматривает сковывание наручниками лиц, в отношении которых выписан ордер. Это не является задержанием, а ограничение свободы на время обыска. Наручники снимают только после окончания мероприятия, отмечает издание.

В случае с экс-президентом такое событие могло спровоцировать «крайне неловкую ситуацию» и привести к непредсказуемым политическим последствиям. Поэтому было выбрано время, когда Трамп был в Нью-Йорке, куда он отправился 20 июля на похороны своей бывшей супруги Иваны и с тех пор не возвращался в свое имение во Флориде.

По словам самого Трампа, его дом находился в осадке, его занимала большая группа федералов. Об обыске бывшего президента заранее не уведомили. Экс-лидер США уточнил, что агенты взломали его сейф.

