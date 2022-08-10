СМИ: ФБР намеренно обыскало имение Трампа без хозяина

Сотрудники ФБР США намеренно выбрали время для обыска имения бывшего американского лидера Дональда Трампа, когда его не было дома, сообщает TMZ со ссылкой на источник.

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В это время бывший президент находился в Нью-Йорке. Протокол таких мероприятий предусматривает сковывание наручниками лиц, в отношении которых выписан ордер. Это не является задержанием, а ограничение свободы на время обыска. Наручники снимают только после окончания мероприятия, отмечает издание.

В случае с экс-президентом такое событие могло спровоцировать «крайне неловкую ситуацию» и привести к непредсказуемым политическим последствиям. Поэтому было выбрано время, когда Трамп был в Нью-Йорке, куда он отправился 20 июля на похороны своей бывшей супруги Иваны и с тех пор не возвращался в свое имение во Флориде.

По словам самого Трампа, его дом находился в осадке, его занимала большая группа федералов. Об обыске бывшего президента заранее не уведомили. Экс-лидер США уточнил, что агенты взломали его сейф.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:СШАФБРДональд Трамп
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