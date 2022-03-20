Минобороны разместило видеоролик боевого применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России разместило видео с истребителями Су-35, задействованными в специальной операции на Украине, сообщает РИА «Новости».

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Впервые ведомство представило на видео ночные полеты военных пилотов. В ролике снят старт истребителей со взлетной полосы в светлое и темное время суток. Также на видео снята каина пилота, пишет Газета.ru.

Ранее Министерство обороны России представило видео с истребителем Су-35, задействованным в специальной военной операции ВС РФ Украине. Самолеты, оснащенные ракетами малого и большого калибра, сняты на взлетно-посадочной полосе.

В ролике показан момент взлета одного из истребителей, наводка на цель и пуск ракеты, а также приземление военного самолета.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФМинобороныСу-35
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