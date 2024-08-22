Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29


Российские войска ликвидировали самолет ВСУ МиГ-29 в зоне спецоперации России на Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО сбила 28 украинских беспилотников над шестью регионами

В оборонном ведомстве отметили, что истребитель был уничтожен силами ПВО. При этом не указывается, где именно был перехвачен МиГ-29.

Также силы ПВО вывели из строя 91 украинский БПЛА (из них 53 — вне зоны проведения спецоперации), 11 реактивных снарядов HIMARS и три французские управляемые авиабомбы Hammer.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:УкраинаРоссийская АрмияСпецоперацияВСУМинобороны РФМиг-29

Горячие новости

Все новости

партнеры