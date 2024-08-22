Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29

В оборонном ведомстве отметили, что истребитель был уничтожен силами ПВО. При этом не указывается, где именно был перехвачен МиГ-29.

Также силы ПВО вывели из строя 91 украинский БПЛА (из них 53 — вне зоны проведения спецоперации), 11 реактивных снарядов HIMARS и три французские управляемые авиабомбы Hammer.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области.



