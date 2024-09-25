Минобороны: ВСУ трижды попытались прорваться через границу в Курской области

Украинская армия три раза попыталась прорваться через российско-украинскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь (Курская область) за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что все три попытки отразили артиллеристы и армейская авиация Вооруженных сил России.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия за сутки потеряла 2090 военнослужащих в зоне спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
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