Минобороны: ВСУ трижды попытались прорваться через границу в Курской области
25 сентября 202415:36
Украинская армия три раза попыталась прорваться через российско-украинскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь (Курская область) за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что все три попытки отразили артиллеристы и армейская авиация Вооруженных сил России.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия за сутки потеряла 2090 военнослужащих в зоне спецоперации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru