Минобороны: ВСУ пять раз попытались прорваться через границу
Украинские войска предприняли пять попыток прорыва через госграницу с Россией в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что все они были пресечены усилиями огня артиллерии и армейской авиации.
В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Также украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин, автомобиля и боевой машины пехоты.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что украинские войска не имеют ресурса, чтобы прорваться к Курской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru