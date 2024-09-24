Минобороны: ВСУ пять раз попытались прорваться через границу

Украинские войска предприняли пять попыток прорыва через госграницу с Россией в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область

Отмечается, что все они были пресечены усилиями огня артиллерии и армейской авиации.

В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Также украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин, автомобиля и боевой машины пехоты.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что украинские войска не имеют ресурса, чтобы прорваться к Курской АЭС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры