Минобороны: ВСУ потеряли до 620 человек за сутки в Курской области
9 сентября 202413:38
ВСУ лишились до 620 военнослужащих в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.
Также российская армия вывела из строя десять вражеских артиллерийских орудий, две боевых машины пехоты, один танк и один бронетранспортер.
Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов ВСУ за сутки.
Ранее Минобороны сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации 41 украинский военнослужащий сдался в плен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru