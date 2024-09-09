Минобороны: ВСУ потеряли до 620 человек за сутки в Курской области

Также российская армия вывела из строя десять вражеских артиллерийских орудий, две боевых машины пехоты, один танк и один бронетранспортер.

Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов ВСУ за сутки.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации 41 украинский военнослужащий сдался в плен.

