Минобороны: ВСУ потеряли до 620 человек за сутки в Курской области

ВСУ лишились до 620 военнослужащих в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

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Также российская армия вывела из строя десять вражеских артиллерийских орудий, две боевых машины пехоты, один танк и один бронетранспортер.

Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов ВСУ за сутки.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации 41 украинский военнослужащий сдался в плен.

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ФОТО: РИА Новости
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