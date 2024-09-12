Минобороны: ВСУ потеряли до 2000 бойцов в зоне СВО за сутки
12 сентября 202412:36
Украинская армия за сутки лишилась в зоне СВО России на Украине до 2000 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.
Наибольшие потери ВСУ понесли в столкновениях с российскими группировками «Юг» (745 человек), «Центр» (495 военных) и «Запад» (445 бойцов).
Кроме того, 315 бойцов ВСУ погибли в зонах контроля группировок российских войск «Север», «Восток» и «Днепр».
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия атаковала аэродромы ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru