Минобороны: ВСУ потеряли до 2000 бойцов в зоне СВО за сутки

Украинская армия за сутки лишилась в зоне СВО России на Украине до 2000 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.

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Наибольшие потери ВСУ понесли в столкновениях с российскими группировками «Юг» (745 человек), «Центр» (495 военных) и «Запад» (445 бойцов).

Кроме того, 315 бойцов ВСУ погибли в зонах контроля группировок российских войск «Север», «Восток» и «Днепр».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия атаковала аэродромы ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
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