Минобороны: Российская армия атаковала украинские аэродромы
12 сентября 202412:24
Российская армия атаковала аэродромы ВСУ. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, при помощи оружия большого радиуса действия были выведены из строя обеспечивающие деятельность ВСУ объекты энергетики Украины.
Также в оборонном ведомстве заявили о нанесении ударов по 134 районам сосредоточения военной техники и живой силы украинской армии.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru