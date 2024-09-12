Минобороны: Российская армия атаковала украинские аэродромы

Российская армия атаковала аэродромы ВСУ. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

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Кроме того, при помощи оружия большого радиуса действия были выведены из строя обеспечивающие деятельность ВСУ объекты энергетики Украины.

Также в оборонном ведомстве заявили о нанесении ударов по 134 районам сосредоточения военной техники и живой силы украинской армии.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости
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