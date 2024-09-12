ВСУ обстреливали и грабили машины мирных жителей в Курской области

На записях, которые вел разведывательный беспилотный летательный аппарат, видно разрушенные и обстрелянные машины на дороге в село Малая Локня.

В одном из эпизодов украинский военный подходит к машине ради мародерства. В другом фрагменте двое военных ВСУ вытаскивают вещи из перевернутой машины и уносят их в свой лагерь.

Контрнаступление российской армии в Курской области может дать существенный символический эффект, что окончательно разрушит надежды Украины на успех своей операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

