Также российские войска уничтожили шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, две транспортно-заряжающие машины, семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, шесть единиц инженерной техники, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и радиолокационную станцию ПВО. Выведены из строя и 14 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ.

За сутки украинская армия лишилась 14 единиц бронетехники и свыше 350 военных, добавили в ведомстве.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области.

