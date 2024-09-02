Минобороны: ВСУ потеряли более 8900 военных за время боев в Курской области

Потери ВСУ в Курской области составили более 8900 военнослужащих за время боев. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, российская армия ликвидировала 80 танков, 70 бронетранспортеров, 38 боевых машин пехоты, 261 автомобиль, 549 боевых бронированных машин, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 65 артиллерийских орудий.

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Также российские войска уничтожили шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, две транспортно-заряжающие машины, семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, шесть единиц инженерной техники, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и радиолокационную станцию ПВО. Выведены из строя и 14 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ.

За сутки украинская армия лишилась 14 единиц бронетехники и свыше 350 военных, добавили в ведомстве.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВСУМинобороны

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