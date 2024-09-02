Российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Покровска (Красноармейска). Командир воюющего там украинского подразделения воздушной разведки заявил изданию The Telegraph, что «никогда не видел такой скорости» продвижения: он считает, что ВС РФ возьмут этот важнейший населенный пункт уже в сентябре. Кроме того, вчера впервые за последние два года возобновился штурм удерживаемого ВСУ Угледара, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».