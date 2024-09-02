Марочко связал быстрое продвижение ВС РФ в ДНР с потерями ВСУ в Курской области
ВСУ сожгли все свои резервы и лучшие силы при наступлении на Курскую область, теперь им попросту нечем воевать на полях сражений в ДНР, отметил в эфире НСН Андрей Марочко.
Российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Покровска (Красноармейска). Командир воюющего там украинского подразделения воздушной разведки заявил изданию The Telegraph, что «никогда не видел такой скорости» продвижения: он считает, что ВС РФ возьмут этот важнейший населенный пункт уже в сентябре. Кроме того, вчера впервые за последние два года возобновился штурм удерживаемого ВСУ Угледара, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«На самом деле сейчас и в районе Селидово, и в районе Дзержинска и Краматорска есть успехи наших войск. Также есть успехи на Купянском направлении, Сватовско-Кременском участке. Это все связано с той глупой необдуманной операцией, которую украинские боевики затеяли в Курской области. Они просто сожгли все свои резервы, лучшие силы и теперь им попросту нечем воевать на полях сражений. Однако шапкозакидательством заниматься не стоит: по моим подсчетам, в сентябре у украинских боевиков будет определенное количество резервов для того, чтобы пытаться сдерживать продвижение наших войск», – сказал Марочко.
Он также отметил, что на многих участках в зоне спецоперации видны элементы обрушения фронта. По словам Марочко, ВС РФ сегодня продвигаются в ДНР такими темпами, которые были в самом начале спецоперации.
«Элементы обрушения фронта на многих участках стали настолько очевидны, что о них говорят и на территории Украины, и западные военные аналитики. Все фиксируют то, что украинские боевики начинают оставлять позиции и бежать с поля боя. Сейчас это все способствует очень быстрому продвижению наших войск. Они продвигаются такими темпами, которые были в самом начале спецоперации. На многих участках буквально даже не останавливаются на позициях, потому что украинские боевики их оставили. Если мы говорим о сроках освобождения тех или иных пунктов, то это зависит от множества факторов. В том числе, будет ли способна Украина подбрасывать свежие силы на проблемные участки, будет ли Запад успевать поставлять оружие и боеприпасы», – добавил Марочко.
В прошедшие выходные Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Поселок Выемка расположен в шести километрах к юго-востоку от Северска и находится у одноименной железнодорожной станции. Военкор Александр Коц объяснял, что Северск крайне важен, чтобы полностью очистить границу ДНР и ЛНР от присутствия ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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