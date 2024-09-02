В прошедшие выходные Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой народной республике. Также ВС РФ нанесли в ДНР поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Селидово, Дзержинск, Калиново, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка и Николаевка.

Поселок Выемка расположен в шести километрах к юго-востоку от Северска и находится у одноименной железнодорожной станции. Северск крайне важен, чтобы полностью очистить границу ДНР и ЛНР от присутствия ВСУ, объяснял военкор Александр Коц.

ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ К ПОКРОВСКУ

Российская армия с высокой скоростью продвигается к Красноармейску (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил неназванный командир украинского подразделения воздушной разведки.

«Я никогда не видел такой скорости. Это очень быстро. Наши проблемы все те же: у нас нет пехоты, недостаточно артиллерии или боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников», – сказал он в интервью The Daily Telegraph.

Газета отмечает, что для вторжения в Курскую область Киев вывел элитные подразделения из Донбасса. Указывается, что после этого российское наступление в Донецкой области ускорилось. По мнению собеседника газеты, можно говорить о том, что ВС РФ возьмут Покровск под контроль уже в середине сентября.

Кроме того, сообщается, что за последние три недели российская армия продвинулись на восемь километров в сторону Покровска, двигаясь вдоль железнодорожной линии, которая обеспечивает прикрытие для пехоты ВС РФ.

«Покровск закрывается, как организм, который знает, что смерть близка. Эта отчаянная ситуация, по-видимому, является прямым результатом вторжения Украины в Курск в начале августа», – отметила The Telegraph, комментируя эвакуацию из города.