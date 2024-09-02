«Отчаянная ситуация»: ВС РФ начали штурм Угледара и продвигаются к Покровску в ДНР
Российская армия активно наступает в районе Селидово и Покровска. По сообщениям военкоров, ВС РФ начали штурм Угледара. Между тем главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на Покровском участке фронта.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебрасывать в Селидово силы из Угледара и окрестностей, пока это только неудачные попытки, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Город является важным логистическим узлом в цепочке обеспечения украинской армии сразу на нескольких направлениях.
«Противник начал переброску угледарской группировки в Селидово, которое они попытаются удержать всеми силами», – говорится в сообщении.
Telegram-канал «Политика страны» отметил, что в районе Селидово и Новогродовки складывается угрожающая ситуация для ВСУ. От этих населенных пунктов открывается дорога на юго-запад – в обход с тыла всей второй линии обороны ВСУ к западу от Донецка, которая опирается на Украинск, Горняк и Курахово.
В прошедшие выходные Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой народной республике. Также ВС РФ нанесли в ДНР поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Селидово, Дзержинск, Калиново, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка и Николаевка.
Поселок Выемка расположен в шести километрах к юго-востоку от Северска и находится у одноименной железнодорожной станции. Северск крайне важен, чтобы полностью очистить границу ДНР и ЛНР от присутствия ВСУ, объяснял военкор Александр Коц.
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ К ПОКРОВСКУ
Российская армия с высокой скоростью продвигается к Красноармейску (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил неназванный командир украинского подразделения воздушной разведки.
«Я никогда не видел такой скорости. Это очень быстро. Наши проблемы все те же: у нас нет пехоты, недостаточно артиллерии или боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников», – сказал он в интервью The Daily Telegraph.
Газета отмечает, что для вторжения в Курскую область Киев вывел элитные подразделения из Донбасса. Указывается, что после этого российское наступление в Донецкой области ускорилось. По мнению собеседника газеты, можно говорить о том, что ВС РФ возьмут Покровск под контроль уже в середине сентября.
Кроме того, сообщается, что за последние три недели российская армия продвинулись на восемь километров в сторону Покровска, двигаясь вдоль железнодорожной линии, которая обеспечивает прикрытие для пехоты ВС РФ.
«Покровск закрывается, как организм, который знает, что смерть близка. Эта отчаянная ситуация, по-видимому, является прямым результатом вторжения Украины в Курск в начале августа», – отметила The Telegraph, комментируя эвакуацию из города.
Издание также оспорило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что до операции под Курском россияне двигались быстрее под Покровском. Это же опровергают опрошенные газетой украинские офицеры.
Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на Покровском участке фронта из-за наступления российских войск.
«По направлению главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедления», – сказал он.
Военкор Александр Сладков в свою очередь сообщил, что ВС РФ уверенно продолжают движение в районе Покровска и Торецка, при этом ВСУ растеряны и не оказывают привычного сопротивления.
ШТУРМ УГЛЕДАРА
Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-ой бригады сообщил о начале штурма Угледара. Информацию о штурме города распространили и украинские Telegram-каналы.
«На днях ВСУ стали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли. Активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года, до этого там шли позиционные бои», – говорится в сообщении.
В свою очередь Telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина «Colonelcassad» опубликовал видео штурма основного комплекса шахты «Южнодонбасская» в Угледаре. Минобороны РФ информацию о штурме города пока не комментировало.
«Наши уже на территории комплекса», – говорится в сообщении.
Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснял, что взятие под контроль российскими силами Угледара важно для перерезания логистических путей ВСУ.
«Угледар – это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад», – отмечал он в разговоре с «Лентой.ру».
Между тем ВСУ продолжают атаку на российские приграничные города. Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 1 сентября были перехвачены 158 украинских беспилотников самолетного типа. При этом утром 2 сентября украинские военные вновь обстреляли Белгород. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты, передает «Радиоточка НСН».
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