Минобороны Тайваня отследило 32 самолета и пять кораблей НОАК вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову 32 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское министерство обороны.
Согласно данным, 12 из 32 воздушных судов армии Китая пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Минобороны острова указало, что Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы.
Ранее Военно-воздушные и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели учения и патрулирования возле Тайваня. В китайском Минобороны назвали маневры предупреждением «сепаратистским силам», поддерживающим независимость Тайваня и вступающим в сговор с внешними силами для провокации, сообщает «Радиоточка НСН».
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