Минобороны Тайваня отследило 32 самолета и пять кораблей НОАК вблизи острова

Согласно данным, 12 из 32 воздушных судов армии Китая пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Минобороны острова указало, что Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы.

Ранее Военно-воздушные и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели учения и патрулирования возле Тайваня. В китайском Минобороны назвали маневры предупреждением «сепаратистским силам», поддерживающим независимость Тайваня и вступающим в сговор с внешними силами для провокации, сообщает «Радиоточка НСН».

