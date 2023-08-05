Володин: Байден готовит Тайваню участь Украины
ООН следует осудить провокационные действия президента США Джо Байдена, заявившего о намерении закупить оружие для Тайваня из средств, ранее выделенных Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, Вашингтон готовит острову участь Киева, а американский президент совершает «очередную ошибку».
«Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона. В США предвидят провал своей политики на украинском направлении. Перед риском утраты гегемонии ищут спасение в новом конфликте», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что американская экономика страдает от высокой инфляции, нестабильности финансового сектора, роста дефицита госбюджета. При этом рейтинг Байдена «бьет антирекорды», и у главы государства мало шансов выиграть следующие президентские выборы.
«Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США. <...> Организация Объединенных Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться», — подчеркнул Володин.
Ранее Байден поручил выделить Тайваню оборонную помощь в размере $345 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru