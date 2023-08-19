Армия Китая провела учения возле Тайваня

«Восточное командование ... организовало совместное патрулирование вокруг острова Тайвань и проверку боевой готовности ВВС и ВМС, а также совместные военно-морские и военно-воздушные учения», — заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

В китайском Минобороны назвали маневры предупреждением «сепаратистским силам», поддерживающим независимость Тайваня и вступающим в сговор с внешними силами для провокации.

Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку», продавая острову оружие, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

