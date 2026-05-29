Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 208 беспилотников
Российские средства ПВО ликвидировали 208 беспилотников ВСУ за минувшую ночь. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над Азовским морем, Крымом, Краснодарским краем, Ярославской, Тверской, Саратовской, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Брянской и Белгородской областями.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские средства ПВО ликвидировали свыше 80 украинских беспилотников в небе над Ростовской областью в ночь на 29 мая.
