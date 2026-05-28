В ДНР дроны ВСУ атаковали трамвайное депо и «Воду Донбасса», есть погибшие
Украинские беспилотники иностранного производства атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе Донецка, а в Угледаре в результате атаки погибли сотрудники предприятия «Вода Донбасса».
Следователи СК РФ осматривают место происшествия в районе трамвайного депо и фиксируют последствия атаки, сообщает РИА Новости.
Обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа. Многочисленные повреждения получили не менее двух административных зданий депо и минимум пять трамваев — у них выбиты стекла и разрушены кузова.
Кроме того, в Углегорске ДНР беспилотники ВСУ атаковали автомобиль ремонтной бригады. Погибли трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса», один получил тяжелое ранение, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее экс- депутаты Верховной Рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник рассказали, где прячутся украинское руководство и командование ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ДНР дроны ВСУ атаковали трамвайное депо и «Воду Донбасса», есть погибшие
- Бункер Зеленского: названы координаты подземного центра принятия решений в Киеве
- В Союзе потребителей объяснили, почему россиянам продают фальсификат
- Мадьяр: Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС
- В Госдуме призвали остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ
- Юрист разъяснил, кому работодатель не может отказать в отпуске летом
- Учитель усомнился в методике выставления оценок за поведение
- Глеб Калюжный назвал главный урок от службы в армии
- В Гагаузии заявили, что Молдова не прошла испытания на демократичность
- Экономист предсказал последствия ограничения ввоза овощей из Армении в РФ