В ДНР дроны ВСУ атаковали трамвайное депо и «Воду Донбасса», есть погибшие

Украинские беспилотники иностранного производства атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе Донецка, а в Угледаре в результате атаки погибли сотрудники предприятия «Вода Донбасса».

Следователи СК РФ осматривают место происшествия в районе трамвайного депо и фиксируют последствия атаки, сообщает РИА Новости.

Обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа. Многочисленные повреждения получили не менее двух административных зданий депо и минимум пять трамваев — у них выбиты стекла и разрушены кузова.

Из-за атаки ВСУ разрушены 45 домов в Севастополе

Кроме того, в Углегорске ДНР беспилотники ВСУ атаковали автомобиль ремонтной бригады. Погибли трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса», один получил тяжелое ранение, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее экс- депутаты Верховной Рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник рассказали, где прячутся украинское руководство и командование ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеБеспилотникиДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры