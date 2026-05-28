В ДНР дроны ВСУ атаковали трамвайное депо и «Воду Донбасса», есть погибшие

Украинские беспилотники иностранного производства атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе Донецка, а в Угледаре в результате атаки погибли сотрудники предприятия «Вода Донбасса».

Следователи СК РФ осматривают место происшествия в районе трамвайного депо и фиксируют последствия атаки, сообщает РИА Новости.

Обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа. Многочисленные повреждения получили не менее двух административных зданий депо и минимум пять трамваев — у них выбиты стекла и разрушены кузова.