Средства ПВО ликвидировали более 80 БПЛА над Ростовской областью

Свыше 80 украинских беспилотников ликвидировали российские средства ПВО в небе над Ростовской областью в ночь на 29 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были сбиты в Шолоховском, Морозовском, Красносулинском, Тацинском, Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском и Каменском районах области.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет, добавил губернатор.

Ранее два человека получили ранения в результате удара ВСУ по Севастополю, сообщает RT.

Кроме того, украинские беспилотники иностранного производства атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе Донецка, а в Угледаре в результате атаки погибли сотрудники предприятия «Вода Донбасса».

