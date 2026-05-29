Средства ПВО ликвидировали более 80 БПЛА над Ростовской областью
Свыше 80 украинских беспилотников ликвидировали российские средства ПВО в небе над Ростовской областью в ночь на 29 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были сбиты в Шолоховском, Морозовском, Красносулинском, Тацинском, Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском и Каменском районах области.
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет, добавил губернатор.
Ранее два человека получили ранения в результате удара ВСУ по Севастополю, сообщает RT.
Кроме того, украинские беспилотники иностранного производства атаковали трамвайное депо в Куйбышевском районе Донецка, а в Угледаре в результате атаки погибли сотрудники предприятия «Вода Донбасса».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФССП начали принудительное взыскание 25 млрд рублей с Euroclear Bank
- Средства ПВО ликвидировали более 80 БПЛА над Ростовской областью
- В Госдуме выступили за продажу лекарств по бумажным рецептам
- Мадьяр: Венгрия по-прежнему не намерена поставлять вооружения на Украину
- Вэнс заявил о прогрессе в диалоге с Ираном
- СМИ: Россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи
- СМИ: Летом в России могут запустить 5G
- Ракета основателя Amazon Безоса взорвалась на стартовой площадке
- Экс-президент Польши отрекся от Зеленского и снял с груди флаг Украины
- Застрявших в Турции из-за Air Anka россиян вывезут Turkish Airlines и Corendon