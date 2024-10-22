Минобороны: Над Россией сбили 18 украинских беспилотников

Восемнадцать беспилотников ВСУ самолетного типа сбили над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

Военные сбили 11 дронов над Брянской областью, три – над Белгородской, два — над Курской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над территориями Тульской и Орловской областей.

Ранее силы ПВО сбили 18 дронов ВСУ над Ростовской, Брянской, Курской, Орловской областями, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОРегионыМинобороныБеспилотники

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