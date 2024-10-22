В Тульской области из-за атаки дронов ВСУ повреждены два спиртзавода
Два спиртзавода получили повреждения из-за атаки украинских БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По его словам, силы ПВО Минобороны пресекли нападение беспилотников ВСУ ночью 22 октября.
«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. На местах ЧП работают экстренные службы.
Ранее в Брянской области из-за атаки украинских дронов были повреждены кровли котельной и нежилого здания, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru