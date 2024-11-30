Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун»

Средства ПВО Вооруженных сил России уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом на ежедневном брифинге о ситуации в зоне спецоперации России на Украине сообщило Минобороны России.

Минобороны РФ: Готовится ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS

Кроме того, российская армия ликвидировала 45 БПЛА самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS за неделю.

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ФОТО: НСН/Скриншот видео Defense express
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