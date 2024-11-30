Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун»

Украинские дроны атаковали Дагестан Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти Правительство РФ продлило временное ограничение на экспорт бензина Вассерман раскритиковал исследование ученых из Бостонского Университета 1 января в российский прокат выйдет фильм датского режиссера Лоне Шерфиг «Расскажи мне кино»