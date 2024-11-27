Минобороны РФ: Готовится ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS
27 ноября 202406:35
Министерство обороны России готовит ответные действия на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства по территории Курской области, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Отмечается, что Минобороны контролирует обстановку.
Ранее стало известно, что ВСУ за три дня дважды ударили дальнобойными западными ракетами по объектам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном
- Минобороны РФ: Готовится ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS
- СМИ: Байден тайно запросил для Украины дополнительные 24 млрд долларов
- Рогозин: ВСУ комплектуют свои подразделения иностранными наемниками
- Депутат Шеремет: Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского
- СМИ: В Башкирии перепутали Ан-2 с беспилотником ВСУ
- Орбан: если конфликт на Украине будет урегулирован, 2025 год станет фантастическим
- СМИ: Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взяточничество
- СМИ: Взятый в плен британский наемник корректировал действия ВСУ
- В Москве арестованы два человека по делу о госизмене
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru