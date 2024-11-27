Минобороны РФ: Готовится ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS

Министерство обороны России готовит ответные действия на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства по территории Курской области, сообщает пресс-служба военного ведомства.

США подтвердили разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России

Отмечается, что Минобороны контролирует обстановку.

Ранее стало известно, что ВСУ за три дня дважды ударили дальнобойными западными ракетами по объектам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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