Минобороны: За неделю сбиты десять ракет ATACMS
29 ноября 202412:58
Российские средства ПВО сбили десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, российские военные уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 15 управляемых авиабомб «Hammer» и JDAM, два реактивных снаряда HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Сумской области Украины уничтожены пять пусковых установок ATACMS.
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- Минобороны: За неделю сбиты десять ракет ATACMS
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru