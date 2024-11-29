Минобороны: За неделю сбиты десять ракет ATACMS

Российские средства ПВО сбили десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ: Готовится ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS

Кроме того, российские военные уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 15 управляемых авиабомб «Hammer» и JDAM, два реактивных снаряда HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Сумской области Украины уничтожены пять пусковых установок ATACMS.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:РакетыМинобороныПВО

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