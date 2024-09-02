Минобороны: Средства ПВО сбили БПЛА над Курской областью
2 сентября 202417:20
Российские дежурные средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что ликвидация БПЛА была выполнена примерно в 15:50 по московскому времени 2 сентября.
Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru