Минобороны: Средства ПВО сбили БПЛА над Курской областью

Российские дежурные средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что ликвидация БПЛА была выполнена примерно в 15:50 по московскому времени 2 сентября.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны РФ

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