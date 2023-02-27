Минобороны сообщило о потерях украинской армии на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России ликвидировали порядка 140 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 240 военных

Отмечается, что удары были нанесены силами артиллерии и тяжелыми огнеметными системами подразделений группировки войск «Центр». Войска ВСУ дислоцировались вблизи населенных пунктов Ямполовка и Торское в ДНР, а также возле Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР.

По словам представителей российского Минобороны, помимо значительных потерь живой силы, также было уничтожено три автомобиля, три боевых бронированных машины, гаубица Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ и гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВСУ
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