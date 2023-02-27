Минобороны сообщило о потерях украинской армии на краснолиманском направлении

Отмечается, что удары были нанесены силами артиллерии и тяжелыми огнеметными системами подразделений группировки войск «Центр». Войска ВСУ дислоцировались вблизи населенных пунктов Ямполовка и Торское в ДНР, а также возле Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР.

По словам представителей российского Минобороны, помимо значительных потерь живой силы, также было уничтожено три автомобиля, три боевых бронированных машины, гаубица Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ и гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области. Об этом сообщило агентство НСН.

