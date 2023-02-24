Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 240 военных
До 240 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате удаоа «Южной» группировки российских войск на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ 24 февраля.
«На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения», — рассказали в оборонном ведомстве.
По официальным данным, кроме военнослужащих украинская сторона лишилась также двух танков, семи боевых бронированных машин, шести автомобилей, противотанковой пушки Д-44, одной артиллерийской системы М777, а также гаубиц Д-20 и Д-30.
По данным минобороны, российские военные уничтожили командный пункт ВСУ и складское помещение с боеприпасами, находившиеся в районе Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее более 210 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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