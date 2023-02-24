Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 240 военных

До 240 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате удаоа «Южной» группировки российских войск на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ 24 февраля.

Российские военные на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ

«На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения», — рассказали в оборонном ведомстве.

По официальным данным, кроме военнослужащих украинская сторона лишилась также двух танков, семи боевых бронированных машин, шести автомобилей, противотанковой пушки Д-44, одной артиллерийской системы М777, а также гаубиц Д-20 и Д-30.

По данным минобороны, российские военные уничтожили командный пункт ВСУ и складское помещение с боеприпасами, находившиеся в районе Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее более 210 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаРоссияМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры