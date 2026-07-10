Певица Мадонна побила рекорд британских музыкальных хит-парадов

Американская поп-исполнительница Мадонна стала первой женщиной, чьи альбомы занимали первую строчку британских музыкальных чартов на протяжении пяти десятилетий. Об этом сообщила компания Official Charts Company, отвечающая за составление хит-парадов в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.

Рекорд установлен после того, как вершину чарта возглавил 15-й студийный альбом певицы «Confessions II», выпущенный 3 июля. До этого 12 пластинок Мадонны уже покоряли первую строчку — три в 1980-х, три в 1990-х, пять в 2000-х и одна в 2010-х годах.

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Среди всех исполнителей только Клифф Ричард достигал высшей позиции на протяжении пяти десятилетий. Элвис Пресли, Элтон Джон, рок-группа «Queen» и Кайли Миноуг покоряли вершину чартов на протяжении четырех десятилетий.

В беседе с НСН главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев рассказал, чем удивил россиян новый альбом Мадонны «Confessions II».

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ФОТО: ТАСС / Evan Agostini / AP
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