Певица Мадонна побила рекорд британских музыкальных хит-парадов
Американская поп-исполнительница Мадонна стала первой женщиной, чьи альбомы занимали первую строчку британских музыкальных чартов на протяжении пяти десятилетий. Об этом сообщила компания Official Charts Company, отвечающая за составление хит-парадов в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.
Рекорд установлен после того, как вершину чарта возглавил 15-й студийный альбом певицы «Confessions II», выпущенный 3 июля. До этого 12 пластинок Мадонны уже покоряли первую строчку — три в 1980-х, три в 1990-х, пять в 2000-х и одна в 2010-х годах.
Среди всех исполнителей только Клифф Ричард достигал высшей позиции на протяжении пяти десятилетий. Элвис Пресли, Элтон Джон, рок-группа «Queen» и Кайли Миноуг покоряли вершину чартов на протяжении четырех десятилетий.
В беседе с НСН главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев рассказал, чем удивил россиян новый альбом Мадонны «Confessions II».
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