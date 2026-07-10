Певица Мадонна побила рекорд британских музыкальных хит-парадов

Американская поп-исполнительница Мадонна стала первой женщиной, чьи альбомы занимали первую строчку британских музыкальных чартов на протяжении пяти десятилетий. Об этом сообщила компания Official Charts Company, отвечающая за составление хит-парадов в Соединенном Королевстве, передает ТАСС.

Рекорд установлен после того, как вершину чарта возглавил 15-й студийный альбом певицы «Confessions II», выпущенный 3 июля. До этого 12 пластинок Мадонны уже покоряли первую строчку — три в 1980-х, три в 1990-х, пять в 2000-х и одна в 2010-х годах.