Глава Росатома рассказал о массированных атаках на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция с середины марта подверглась более чем 460 атакам БПЛА. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам консультаций с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает «Интерфакс».

По словам Лихачева, после анализа динамики боевых действий от российских военных удалось установить, что станция пережила более 460 атак БПЛА и свыше 15 ударов артиллерии. Глава корпорации подчеркнул, что это самые скромные оценки ситуации.