Глава Росатома рассказал о массированных атаках на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция с середины марта подверглась более чем 460 атакам БПЛА. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам консультаций с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает «Интерфакс».

По словам Лихачева, после анализа динамики боевых действий от российских военных удалось установить, что станция пережила более 460 атак БПЛА и свыше 15 ударов артиллерии. Глава корпорации подчеркнул, что это самые скромные оценки ситуации.

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Он также проинформировал мировое сообщество о первом в истории человечества сознательном ударе дрона по машинному залу шестого блока ЗАЭС со сквозным проникновением буквально в нескольких метрах от реакторного корпуса.

Лихачев добавил, что вне рамок здравого смысла находится уровень атак по городу-спутнику Энергодар. По его словам, зафиксированы беспрецедентные удары по системам электроснабжения, водоснабжения, мобильной связи и станции пожарной службы атомграда.

ВСУ массированно атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара 7 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭБеспилотникиРосатом

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