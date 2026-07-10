Глава МИД Турции оценил перспективы переговоров с Россией по С-400
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к конструктивным переговорам с Россией по вопросу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил в интервью изданию National, передает РИА Новости.
Заявление прозвучало на фоне сообщений о готовности Анкары передать российские ЗРК третьей стране. По словам Фидана, турецкое правительство проводит консультации и анализирует различные варианты решения ситуации.
Глава турецкого МИД пока не назвал страны, которые могут быть вовлечены в процесс, и не раскрыл возможную модель урегулирования. При этом он подчеркнул, что Россия как поставщик комплексов должна участвовать в переговорах, поскольку без ее согласия реализация любых договоренностей невозможна.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Россия остается на связи с Турцией по вопросам, связанных с возможной перепродажей зенитных систем С-400, сообщает 360.ru.
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