Глава МИД Турции оценил перспективы переговоров с Россией по С-400

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к конструктивным переговорам с Россией по вопросу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил в интервью изданию National, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о готовности Анкары передать российские ЗРК третьей стране. По словам Фидана, турецкое правительство проводит консультации и анализирует различные варианты решения ситуации.