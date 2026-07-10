Красный Крест подготовил запасы гуманитарной помощи для Крыма

Российский Красный Крест выделил дополнительные средства для укрепления готовности крымских и севастопольских отделений к возможным ЧС. В регионах уже начали формировать необходимые запасы гуманитарной помощи для оперативного реагирования, передает РИА Новости.

В Республике Крым подготовили 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов и 43 тонны питьевой воды. Кроме того, в резерве имеются технические средства реабилитации в виде инвалидных колясок, ходунков, тростей и костылей.