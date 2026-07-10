Красный Крест подготовил запасы гуманитарной помощи для Крыма
Российский Красный Крест выделил дополнительные средства для укрепления готовности крымских и севастопольских отделений к возможным ЧС. В регионах уже начали формировать необходимые запасы гуманитарной помощи для оперативного реагирования, передает РИА Новости.
В Республике Крым подготовили 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов и 43 тонны питьевой воды. Кроме того, в резерве имеются технические средства реабилитации в виде инвалидных колясок, ходунков, тростей и костылей.
В Севастополе сформировали 600 комплектов с едой и средствами гигиены, выдачу которых стартует в понедельник. Помощь предназначена для инвалидов первой и второй групп, переселенцев 2025-2026 годов и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Дополнительно 15 июля в Севастополе откроется центр содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций. В учреждении установят системы очистки воды и резервные аккумуляторы для зарядки гаджетов, а также обеспечат доступ к компьютерам и беспроводному интернету.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе 26 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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