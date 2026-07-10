В подмосковном Зарайске в кафе отравились 19 человек

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления посетителей в кафе подмосковного Зарайска. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, передает ТАСС.

По данным ведомства, 9 и 10 июля в медицинское учреждение обратились 19 человек с признаками интоксикации. Установлено, что 16 из них принимали пищу в одном заведении, среди пострадавших оказались семеро несовершеннолетних.