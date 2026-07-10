Стоимость бензина в России в июне подскочила почти на 7 процентов

Потребительские цены на бензин по итогам июня выросли на 6,88 процента по сравнению с маем, а стоимость дизельного топлива увеличилась на 7,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Бензин марки АИ-92 за месяц подорожал на 7,3 процента, АИ-95 — на 6,7 процента, АИ-98 — на 3,1 процента. В сравнении с декабрем 2025 года цены на моторное топливо увеличились на 19,9 процента.