Стоимость бензина в России в июне подскочила почти на 7 процентов
Потребительские цены на бензин по итогам июня выросли на 6,88 процента по сравнению с маем, а стоимость дизельного топлива увеличилась на 7,1 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Бензин марки АИ-92 за месяц подорожал на 7,3 процента, АИ-95 — на 6,7 процента, АИ-98 — на 3,1 процента. В сравнении с декабрем 2025 года цены на моторное топливо увеличились на 19,9 процента.
При этом с 30 июня по 6 июля бензин подорожал еще на 2,1 процента, а дизельное топливо — на 3,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. За последние пять недель топливо стало дороже на 8,9 процента, что вдвое превышает показатель предыдущих пяти месяцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На этой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что текущая ситуация с топливом с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, пишет 360.ru.
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