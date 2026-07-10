Минсельхоз готовит прямые поставки топлива российским аграриям

Минсельхоз РФ совместно с регионами и нефтяными компаниями ведет работу по заключению прямых договоров на поставку топлива сельхозпроизводителям. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания по вопросам обеспечения АПК топливом, передает ТАСС.

Параллельно определяется круг региональных операторов, а аграриев закрепляют за конкретными нефтебазами и автозаправочными станциями. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке, отметили в министерстве.

Не до рентабельности: Почему аграрии перестали смотреть на цены дизтоплива

Одновременно Федеральная антимонопольная служба продолжает мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверяет обоснованность изменения стоимости горюче-смазочных материалов.

Президент Владимир Путин ранее завил, что необходимо приложить все усилия для соблюдения сезонных графиков поставок топлива для предприятий АПК, поскольку от этого напрямую зависит сбор урожая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоМинсельхоз

Горячие новости

Все новости

партнеры