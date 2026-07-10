Минсельхоз готовит прямые поставки топлива российским аграриям

Минсельхоз РФ совместно с регионами и нефтяными компаниями ведет работу по заключению прямых договоров на поставку топлива сельхозпроизводителям. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания по вопросам обеспечения АПК топливом, передает ТАСС.

Параллельно определяется круг региональных операторов, а аграриев закрепляют за конкретными нефтебазами и автозаправочными станциями. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке, отметили в министерстве.