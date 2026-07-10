Минсельхоз готовит прямые поставки топлива российским аграриям
Минсельхоз РФ совместно с регионами и нефтяными компаниями ведет работу по заключению прямых договоров на поставку топлива сельхозпроизводителям. Об этом сообщили в ведомстве по итогам совещания по вопросам обеспечения АПК топливом, передает ТАСС.
Параллельно определяется круг региональных операторов, а аграриев закрепляют за конкретными нефтебазами и автозаправочными станциями. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке, отметили в министерстве.
Одновременно Федеральная антимонопольная служба продолжает мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверяет обоснованность изменения стоимости горюче-смазочных материалов.
Президент Владимир Путин ранее завил, что необходимо приложить все усилия для соблюдения сезонных графиков поставок топлива для предприятий АПК, поскольку от этого напрямую зависит сбор урожая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минсельхоз готовит прямые поставки топлива российским аграриям
- Красный Крест подготовил запасы гуманитарной помощи для Крыма
- Певица Мадонна побила рекорд британских музыкальных хит-парадов
- Стоимость бензина в России в июне подскочила почти на 7 процентов
- «Интернет гудит!»: Сергей Жуков подвел итоги стадионного тура «Руки вверх»
- В подмосковном Зарайске в кафе отравились 19 человек
- Сальдо приравнял атаки беспилотников ВСУ к оружию массового поражения
- Минюст РФ признал экстремистской песню «Россия для кавказцев»
- В Липецкой области открывают доступ к мониторингу наличия топлива на АЗС
- Врач: Программа подготовки от Минздрава уберет из интернета псевдонутрициологов