Вучич пообещал уйти в отставку после объявления даты выборов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост на следующий день после объявления даты парламентских выборов, которые ожидаются осенью 2026 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.

По словам сербского лидера, в качестве главы государства он обязан официально назначить выборы, после чего пройдет несколько дней и он подаст прошение об отставке. Политик также добавил, что уже постепенно «выносит вещи из своего кабинета».

Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 году переизбрался на второй срок. Полномочия действующего главы государства истекают весной 2027 года.

Ранее Вучич не исключил своего досрочного ухода в отставку с поста главы государства ради выдвижения на должность премьер-министра Сербии, передает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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