ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
17 июля 202410:52
Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 09.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указали в военном ведомстве.
Беспилотник сбили дежурные средства ПВО.
Ночью 17 июля над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru