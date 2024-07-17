ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Около 09.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указали в военном ведомстве.

Беспилотник сбили дежурные средства ПВО.

Ночью 17 июля над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьПВОБеспилотникиМинобороны

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