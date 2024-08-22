В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

Силы ПВО ночью 22 августа отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, сообщает областная администрация.

«Сегодня ночью... была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена», — отмечается в сообщении.

Бочаров подчеркнул, что из-за падения дрона произошел пожар на территории объекта Минобороны. Специалисты пожарно-спасательных служб оперативно приступили к борьбе с огнем. По словам губернатора, обошлось без жертв.

Ранее в Московской области сбили 11 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

