В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
Силы ПВО ночью 22 августа отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, сообщает областная администрация.
«Сегодня ночью... была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена», — отмечается в сообщении.
Бочаров подчеркнул, что из-за падения дрона произошел пожар на территории объекта Минобороны. Специалисты пожарно-спасательных служб оперативно приступили к борьбе с огнем. По словам губернатора, обошлось без жертв.
Ранее в Московской области сбили 11 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.
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